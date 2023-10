Motomondiale | Gp Australia Sasaki in pole in Moto3

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il giapponese precede l'no Kelso e l'italiano Nepa PHILLIP ISLAND () - Il giapponese Ayumu(Husqvarna), con il tempo di 1'36"675, ha conquistato laposition in. Secondo posto per Joel Kelso, l'no della CFMOTO che ha chiuso a 136 millesimi. Terzo Stefano N

Il giapponese precede l'australiano Kelso e l'italiano Nepa PHILLIP ISLAND () - Il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna), con il tempo di 1'36"675, ha conquistato la pole position in Moto3. Secondo posto per Joel Kelso, l'australiano della CFMOTO che ha chiuso a 136 ...

MotoGP Australia: Zarco centra la prima vittoria in carriera davanti a Bagnaia. Martin 5° Corriere dello Sport

MotoGp Australia: prima vittoria per Zarco, secondo Bagnaia AGI - Agenzia Italia

Qual è la classifica della MotoGP nella gara in Australia Chi ha vinto la gara sulla di Phillip Island Johann Zarco ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP, con Jorge Martin in declino dal primo ...MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati – Francesco Bagnaia dopo un difficile inizio ha raddrizzato il weekend del Gran Premio d’Australia a Phillip Island. Il #1 della Ducati dopo aver passato il ...