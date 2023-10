Motomondiale | Gp Australia Moto2 | prima fila spagnola | Aldeguer in pole

(Di sabato 21 ottobre 2023) Secondo tempo per Canet, terzo per Alonso Lopez, mentre è ottavo Arbolino PHILLIP ISLAND () - Tre spagnoli innel GP didi. Fermìn(Boscoscuro), con il tempo di 1'31"888, ha conquistato laposition, secondo, a più di 3 decimi, Aron Canet (Kalex), ter

PHILLIP ISLAND - Francesco Bagnaia è raggiante dopo la gara del , ora a 27 punti di svantaggio sul torinese. Gara pazza a Phillip Island, dove il campione in carica della Ducati ha per larghi tratti ...

Classifica MotoGP dopo l'Australia: Bagnaia allunga su Martin Tuttosport

MotoGP Australia: Zarco centra la prima vittoria in carriera davanti a Bagnaia. Martin 5° Corriere dello Sport

MotoGP Australia Phillip Island Ducati Pramac - Johann Zarco ha vinto il Gran Premio d'Australia classe MotoGP, corso sullo splendido tracciato di Phillip Island. Il pilota francese del Pramac Racing ...Ultimo giro folle in Australia. La gara lunga è stata spostata al sabato ... Vince per la prima volta nella sua carriera in MotoGP il francese Zarco davanti a uno strategico Bagnaia che adesso porta ...