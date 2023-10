Motomondiale | Gp Australia Bagnaia Scelte giuste | ho atteso e gestito

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il campione del mondo soddisfatto del secondo posto a Phillip Island PHILLIP ISLAND () - "Sapevo che quelli davanti stavano spingendo a tutta, sono stato attento per tutta la gara, ho visto che stavo recuperando Martin e ho cercato di stargli dietro poi ho cercato il varco giusto per passar

Lo ha affermato il francese Johann Zarco al termine del GP di, il suo primo trionfo in MotoGp arrivato al termine di una splendida volata finale. - foto LivePhotoSport - . mga/ari/red 21 - ...

MotoGP Australia: Zarco centra la prima vittoria in carriera davanti a Bagnaia. Martin 5° Corriere dello Sport

MotoGp Australia: prima vittoria per Zarco, secondo Bagnaia AGI - Agenzia Italia

MotoGP GP Australia Phillip Island Ducati Gresini - Fabio Di Giannantonio ha corsa una strepitosa gara a Phillip Island, centrando il suo primo podio in MotoGP. Il pilota romano del Team Gresini dopo ...Johann Zarco ha vinto il suo primo Gran Premio di MotoGp in carriera in Australia dopo un finale choc a Phillip Island. Dopo aver guidato la gara per 26 giri, Jorge Martin è crollato proprio ...