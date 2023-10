MotoGP | Zarco vince in Australia Bagnaia è secondo e allunga nella classifica del Mondiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) Per la prima volta Johann, su Ducati Pramac,il Gran premio didi Moto Gp a Philip Island. Alposto Francesco Peccosu Ducati ufficiale, terzo, invece, Fabio Di Giannantonio, su un’altra Ducati quella del team Gresini.porta così a 27 i punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), oggi quinto, in vetta alladel. “Oggi ho controllato tutta la gara, lavorando con la media che sapevo sarebbe stata la scelta giusta. Fare 27 giri con così poco grip non era facile, davanti sono partiti forti ma sono rimasto calmo e tranquillo e alla fine sapevo saremmo stati più veloci”, ha commentato Bagniaia. “Mi aspettavo prima il ‘drop’ delle gomme soft alla fine, ma è arrivato ...