MotoGP su TV8 | GP Australia 2023 | orari | programma in chiaro | diretta | differita qualifiche e gara

(Di sabato 21 ottobre 2023) La notte europea fra venerdì 20 e sabato 21 ottobre sarà infuocata nell’ottica del Motomondiale, che si appresta a vivere l’apogeo dell’azione del Gran Premio d’. Avete letto bene, poiché l’annunciato arrivo di una tempesta su Phillip Island ha spinto Dorna a modificare radicalmente ildel weekend. L’ordine della“vera”, quella che assegna punteggio pieno, e della Sprint è stato invertito. Dunque sabato si percorreranno 27 giri e si conferiranno 25 punti al vincitore. Viceversa, domenica, si scenderà il pista per 13 tornate e chi passerà per primo sotto la bandiera a scacchi raccoglierà 12 punti. Situazione anomala e senza precedenti. La parte grassa e più pregnante del fine settimana è anticipata. Ladimezzata si trasforma da antipasto ad appendice. Ammesso e non concesso possa essere ...

... è una delle frasi che puoi sentire da Carlo Pernat nel paddock della, la sigaretta in ... Con i signori di Sky, da un'idea di Davide Camicioli che la cosa l'ha pensata su, Pernat racconta in ...

MotoGP Australia 2023 a Phillip Island: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

MotoGP, orari TV di qualifiche e gara del GP Australia su TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming Sport Fanpage

Dopo l’uscita in Messico, Doohan tornerà poi al volante della A523 ad Abu Dhabi in occasione del finale di stagione, sempre per una sessione di FP1. Seppur non sia stato ancora annunciato ...MotoGP 2023. GP d'Australia. Jorge Martin: "Ho un ottimo passo: sono pronto" Moto.it10:42Moto GP MotoGP 2023. GP d'Australia. FP1: Jorge Martin si conferma velocissimo, Pecco Bagnaia si… Moto.it10:00M ...