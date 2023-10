MotoGP | Marc Marquez svela | “Ho preso un rischio | ma è andata male”

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) È stato un Gran Premio d’Australia difficile per. Sul tracciato di Philippe Island, lo spagnolo della Honda ha rischiato mettendo la soft, ma la sua scelta si è rivelata poi sbagliata e la conseguenza è stato il deludente quindicesimo posto. “Ho scelto la soft per provare a stare nel gruppo davanti – ha affermatodopo la gara davanti ai microfoni di Sky Sport –, perché con la media non sarei andato oltre alla nona/decima posizione. Quando ho visto Martin con la soft hocoraggio, ma poi ho visto che già dall’inizio si girava molto forte e quindi ho immaginato che il pneumatico sarebbe finito presto. Alla fine infatti è crollato, negli ultimi giri era proprio distrutto”. Lo spagnolo ha poi proseguito: “Ho scelto quella gomma perché l’anno scorso mi aveva portato il podio. Cosa è cambiato? Che ...