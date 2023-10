MotoGP | il primo podio di Fabio Di Giannantonio Il ‘senza contratto’ che merita una chance nel 2024

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Oltre alsuccesso di Johann Zarco, la gara odierna di Phillip Island ha regalato anche ilindiDi. Il 25enne romano ha concluso in terza posizione il Gran Premio d’Australia 2023, sedicesimo round stagionale del Motomondiale, alle spalle del vincitore Johann Zarco e del leader iridato Francesco Bagnaia per completare la tripletta Ducati. “Diggia” è arrivato a soli 477 millesimi dalposto in una spettacolare volata a cinque decisasi proprio all’ultimo giro, quando Jorge Martin (dopo aver dominato il GP) è stato ripreso dal gruppo inseguitore per il crollo della sua gomma soft posteriore sprofondando in pochi chilometri dalla testa della gara ad una deludente quinta piazza che potrebbe costargli addirittura il Mondiale ...