(Di sabato 21 ottobre 2023) Esulta Johannnel Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Philipp, il francese della Duca Primarc ha stupito tutti ed è andato a conquistare il primo successo in carriera nella classe regina. Un successo cercato e voluto, arrivato al termine di un Gran Premio pazzo. Fino a due giri dalla fine sembrava impossibile poter superare il compagno di squadra Jorge, ma poiha saputo sfruttare al meglio il clamoroso crollo delle gomme dello spagnolo (alla fine addirittura quinto) per passare in testa nell’e poi volare verso la vittoria. A beneficiare del crollo disono stati anche Pecco, Fabio Di Giannantonio e Brad Binder. Tutti e tre ...

, GP Australia 2023: l'ordine d'arrivo Phillip Island: la cronaca della gara Sullo splendido circuito di Phillip Island, in un weekend rivoluzionato dal forte vento spinto sul tracciato dall'...

MotoGP, classifica Gara Australia: Zarco, prima vittoria in un folle ... FormulaPassion.it

MotoGP, il folle ultimo giro a Phillip Island: Martin crolla, Bagnaia 2° dopo Zarco - VIDEO OA Sport

Il Gran Premio d’Australia di MotoGP è sconsigliato ai deboli di cuore o a chi si agita troppo facilmente. L’esito della gara, anticipata di 24 ore per assicurarne lo svolgimento prima dell’arrivo su ...Martin da primo a quinto e Bagnaia da quinto a secondo in un folle ultimo giro a Phillip Island, volando a +27 in classifica. Zarco beffa il quasi ex compagno di Pramac e conquista la prima vittoria i ...