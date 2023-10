MotoGP | Guido Meda quasi perde la voce | il sorpasso di Bagnaia su Martin all’ultimo giro – VIDEO

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Francescosi è inventato uno splendidonei confronti di Jorgenel corso dell’ultimodel GP di Australia, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Phillip Island. Il Campione del Mondo ha infilzato lo spagnolo issandosi in seconda posizione. Lo spagnolo aveva dominato la gara e aveva condotto il Gran Premio comodamente in testa, ma negli ultimi chilometri ha subito il repentino grado delle gomme. Inizialmente è stato superato dal compagno di squadra Johann Zarco, che si è portato dietro non soltanto, ma anche Di Giannantonio e Binder. Il francese ha operato ilper la vittoria, poi Pecco ha piazzato la zampata per la seconda piazza e subito dopo anche Di Giannantonio e Binder si sono lasciati alle spalle ...