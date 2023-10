MotoGP | Fabio Di Giannantonio | “Ho dato il 200% per conquistare questo podio | peccato mi abbiano tolto il ‘giocattolo' ”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un GP d’Australia folle quello di, 16° round del Mondiale 2023 di. Una gara andata in scenasabato, per le condizioni meteorologiche avverse previste domani, che ha visto il primo successo in carriera nella top-class del francese Johann Zarco su Ducati Pramac a precedere Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) eDi(Ducati Gresini), al primoin carriera nella massima cilindrata. Una corsa incredibile, dominata praticamente fino al penultimo giro dallo spagnolo Jorge Martin. Scattato dalla pole-position, l’iberico ha imposto un ritmo indiavolato, ma poi ha pagato a caro prezzo la scelta della gomma morbida ed è stato incredibilmente ripreso nell’ultima tornata dai più immediati inseguitori, finendo in quinta piazza. Per Di ...

Partiva in pole, è andato in fuga e ha rischiato il tutto per tutto, montando dietro una gomma morbida che nel finale di gara però lo ha tradito: Jorge Martin è clamorosamente crollato…