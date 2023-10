MotoGP classifica piloti 2023 | punti aggiornati gara dopo gara

(Di sabato 21 ottobre 2023) Laaggiornata della. Tutto pronto per una nuova emozionante stagione di Motomondiale, in cui gli occhi saranno puntati sul campione in carica Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati sarà ovviamente l’uomo da battere e dovrà vedersela con Fabio Quartararo, Marc Marquez, Aleix Espargaro e tanti altri rivali agguerriti. Si comincia in Portogallo, sul circuito di Portimao. Di seguito lacon iF. Bagnaia 366J. Martin 339 M. Bezzecchi 293 B. Binder 224 J. Zarco 187 A. Espargaro 185 M. Vinales ...

Johann Zarco ha vinto il GP dell'Australia, primo successo in carriera del pilota francese in. Secondo posto per Francesco Bagnaia. Fabio Di Giannatonio, terzo ed anche lui al suo primo ...

MotoGP classifica mondiale dopo la Sprint Race dell'Indonesia: cosa cambia La Gazzetta dello Sport

MotoGP, classifica Prove Australia: super KTM, Bagnaia 'eliminato ... FormulaPassion.it

Johann Zarco centra il suo primo successo dopo 120 gare in MotoGP al termine di un duello a 4. Jorge Martin, insieme a Marc Marquez, scommette sulla ...Johann Zarco ha vinto il Gp dell'Australia, primo successo in carriera del pilota francese in MotoGp. Secondo posto per Francesco Bagnaia. Fabio Di Giannantonio, terzo, ha completato la tripletta ...