MotoGP Australia | Zarco centra la prima vittoria in carriera davanti a Bagnaia Martin 5°

A Phillip Island il francese della Ducati Pramac si impone su Pecco, che allunga nel Mondiale a +27. Terzo Di Giannantonio Johann Zarco centrando la prima vittoria inal Gran Premio d'2023. In un giro finale da brividi sulla pista di Phillip Island, il pilota della Ducati Pramac trionfa superando il compagno di squadra Jorge Martin che va in crisi ...

Zarco vince in Australia. 2° Bagnaia, 5° Martin Sky Sport

Diretta MotoGP, Gara Australia: duello Bagnaia-Martin FormulaPassion.it

Prima, storica vittoria in MotoGP per Johann Zarco, davanti a Francesco Bagnaia e a Fabio Di Giannantonio, al primo podio in questa categoria. Solo quinto Martin dopo essere stato in testa per tutta l ...La partenza di Martin è «alla Martin», con lo spagnolo proiettato a razzo verso la prima curva, mantenendo la prima posizione. Jack Miller a fionda sale fino al secondo posto, mentre Bagnaia passa ...