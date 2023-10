Moto3 | Ayumu Sasaki svetta nelle FP3 a Phillip Island | tre italiani in Q2

(Di sabato 21 ottobre 2023)chiude in prima posizione la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia aper quanto riguarda la classe. Il giapponese, quarto nella FP1 e secondo nella FP2, stavolta si è messo alle spalle tutta la concorrenza con il fantastico crono di 1’36.403. Subito dietro al giapponese c’è Deniz Oncu staccato di 134 millesimi rispetto alla seconda forza del mondiale. Il turco della KTM ha alzato il ritmo negli ultimi tentativi, facendo segnare un buonissimo crono. Terzo a sorpresa Joel Kelso con un buon 1’36.566 e quarto Augusto Fernandez. Non brillantissima la prova del leader del Mondiale, Jaume Masià: lo spagnolo della Leopard Racing chiude in decima posizione staccato di sette decimi rispetto a, rivale diretto nella classifica piloti. ...

Solo due volte su 9 il poleman è risultato poi vincitore a Motegi in: Sandro Cortese nel 2012 e Brad Binder nel 2016. L'unico vincitore presente nel campo partenti èSasaki (2022). ...

Ayumu Sasaki chiude in prima posizione la terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Australia a Phillip Island per quanto riguarda la classe Moto3. Il giapponese, quarto nella FP1 e secondo nel ...Per quanto riguarda la Moto3, Collin Veijer sarà a sua volta alla seconda stagione nel mondiale e nella categoria leggera in sella alla moto del gruppo KTM, ma ad affiancarlo non sarà più Ayumu Sasaki ...