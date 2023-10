Moto2 | GP Australia 2023 | griglia di partenza e risultati qualifiche | Aldeguer in pole position

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ladie idelledel Gran Premio d’, sedicesimo appuntamento del Mondiale di. Parlano spagnolo le prime file della, con lache va a Fermin, capace di girare in 1:31.888 e precedere i connazionali Canet e Lopez. Quinta piazza per il leader del Mondiale Acosta, affiancato da Roberts e Dixon, mentre Tony Arbolino scattera dall’ottava casella. Solo 13° Vietti. LADIPRIMA FILA 1.2. Canet 3. Lopez SECONDA FILA 4. Roberts 5. Acosta 6. Dixon TERZA FILA 7. Garcia 8. Arbolino 9. Binder QUARTA FILA 10. Gonzalez 11. Ramirez 12. Lowes QUINTA FILA 13. ...

