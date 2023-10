Moto2 | GP Australia 2023 | Aldeguer vola anche nella FP3! Sesto Tony Arbolino

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Si è conclusa in quel di Phillip Island la terza e ultima sessione di prove libere valida per il Gran Premio dell’, sedicesimo appuntamento del Motomondialedi. Un segmento che ha confermato la davvero impressionante confidenza di Fermìnche,in questa occasione, ha registrato il giro più veloce, segnando il record della pista. Nello specifico il pilota della Beta Tools Speed Up ha registrato un tempo di 1:32.128, migliorandosi più volte nel corso della prova. Difficile tenere testa all’iberico: Joe Roberts (Italtrans Racing Team) ha infatti chiuso in seconda posizione con un ritardo di +0.477 precedendo Sergio Garcia (Pons Wegow Los40), terzo con un gap di +0.580. Rimane in alta classifica il leader del Mondiale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo), il quale si è ...