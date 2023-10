Moto2 | Fermín Aldeguer vola in pole a Phillip Island 5° Acosta e 8° Arbolino

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) Emesso il verdetto sulle qualifiche del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di. Sul circuito dinon facile per i piloti della classe intermedia trovare il giusto set-up su una pista che richiede tantissimo in termini di velocità di percorrenza. Tanti saliscendi da assorbire, dovendo avere tanta fiducia in sella alla propria moto. Speed Up in grande evidenza. Lo spagnoloha fermato i cronometri sul tempo di 1:31.888 a precedere la Kalex dell’altro iberico Aron Canet (Pons Wegow Los40) di 0.342 e l’altra Boscoscuro di Alonso Lopez di 0.684. Luca Boscoscuro sarà sicuramente contento del riscontro.Una top-5 completata dall’americano Joe Roberts (Italtrans Racing) a 0.696 e dal leader della classifica mondiale, Pedro, quinto a 0.745 ...