Morto Sergio Staino | il vignettista di Bobo

oggi, sabato 21 ottobre, a 83 anniStaino , uno dei più noti disegnatori e fumettisti italiani . Il suo personaggio più noto è Bobo , con cui rappresentava se stesso, in conflitto tra ...

È morto Sergio Staino, il fumettista di Bobo la Repubblica

È morto Sergio Staino: il disegnatore, e «papà» di Bobo, aveva 83 anni Corriere della Sera

È morto in ospedale a Firenze Sergio Staino. Aveva 83 anni. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell’Unità, era da tempo malato ed era ricoverato da alcuni giorni. Magari non tutti ricordano ...Sergio Staino, è morto oggi il papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità: aveva 83 anni, era malato da tempo. La morte stamani in ospedale a Firenze. Il vignettista era ricoverato da qualche giorno: da ...