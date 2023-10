Mondiali Veterani di Lotta | Molfino conquista l’oro | scrive la sua favola personale

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023) Loutraki – Strepitoso podio di Jonathanaidi. L’Azzurro Master si è laureato campione nei 78 kg (- divisione D) e nella specialità digreco romana e realizza un grande risultato. Come lo ha fatto con il suo percorso in gara. Conferma la forza nella classe d’età fino ai 55 anni.era reduce da un infortunio avuto durante le gare di stile libero. Si è poi ripreso per il programma agonistico successivo e risalito sulla materassina ha avuto evidentemente la sua bella rivincita. Come riporta la nota di fijlkam.it ‘Al debutto ha battuto per manifesta superiorità lo spagnolo Ahmadi Afshar, mentre in semifinale si è imposto sull’iraniano Iraj Morad Mehdiabadi per 3-0. In finale,ha poi incontrato ...