Mondiali 2030 | tensione Marocco-Spagna | testa a testa per avere la finale

Le qualificazioni al Mondiale 2026 sono appena iniziate in Sudamerica, mentre in Europa le gare dei gironi sono previste solo per il marzo 2025. Eppure, le grandi manovre per l'edizionesono già cominciate. Un mese dopo l'ufficialità dell'assegnazione della Fifa a Marocco, Portogallo e Spagna , tra i due paesi sarebbe già in atto un testa a testa per ospitare la finale. In lizza ...

Mondiali 2030, Spagna, Portogallo e Marocco a lavoro: a fine mese la lettera d'intenti Sky Sport

Mondiali 2030, la lettera di intenti di Spagna, Portogallo e Marocco alla Fifa sarà presentata il 28 ottobre Milano Finanza

La federazione marocchina ha stanziato 1,3 miliardi per il dossier stadi: si punta a costruire a Casablanca una "cattedrale" da 113.000 posti che possa soffiare la finale a Madrid e Barcellona ...Costerà almeno 830 miliardi di investimenti, tra tecnologie e una parte di infrastrutture, la transizione green dell’Italia da centrare nel 2030, secondo la rotta puntualmente stabilita dalle 423 ...