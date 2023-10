Monastir | nel doppio esultano Errani e Paolini

(Di sabato 21 ottobre 2023) Se vincere aiuta a vincere, allora il successo ottenuto inda Jasminee Saranel Wta250 diè il miglior viatico possibile per la n.1 del tennis azzurro, attesa domani ...

Jasmine Paolini giocherà la Finale del torneo WTA 250 di Monastir. L'appuntamento è per domenica 22 ottobre (ore 15.00) sul cemento della località tunisina. La tennista italiana si è resa protagonista ...Jasmine Paolini si è qualificata alla Finale del torneo WTA 250 di Monastir. La tennista italiana ha sconfitto l'ucraina Lesja Tsurenko in tre set e ha così staccato il biglietto per l'atto conclusivo ...