(Di sabato 21 ottobre 2023) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "L'apertura del valico di Rafah, tra l'Egitto e Gaza, oggi, è una buona notizia attesa da tempo. Chiaramente venti convogli di aiuti sono del tutto insufficienti a soccorrere i 2 milioni e 200mila abitanti della Striscia e per questo bisogna adoperarsi perché il passaggio non cessi. Come dice il segretario generale dell'Onu António Guterres,unilimmediatamente". Lo afferma Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel Mondo. "A Gaza -denuncia- la situazione peggiora di ora in ora: nei 14 giorni trascorsi dall'atroce e spietato attacco di Hamas al rave in Israele e al rapimento degli ostaggi, a Gaza, secondo i dati Ocha, si registrano 4.137 morti, tra cui 1.524 bambini e bambine e 13.000 ...

L'onorevoleperò non si ferma qui. Il 19 febbraiosoprattutto a ricordare che gli italiani non sono "brava gente". È il giorno in cui bisogna gridare al mondo che siamo pezzi di merda. ...

Ultimo'ora: Mo: Boldrini, 'serve subito cessate il fuoco umanitario La Svolta

Terremoto: Boldrini,serve collaborazione QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Se l'esercito israeliano entrerà a Gaza, come pare che avverrà, bisogna prima mettere in salvo i civili. A Gaza ci sono circa 900mila bambini e tante persone che non hanno ...“Non può esserci l’assalto totale a Gaza perché sarebbe un regalo ad Hamas che lo userebbe a suo vantaggio”: è ...