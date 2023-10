Milano | uccisa e smembrata in due parti Confessa l’omicidio della vicina | “Non volevo”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pubblicato il 21 Ottobre, 2023 “Non, sono dispiaciuto”.Così Domenico Livrieri, 46 anni, fermato nella notte aperdi casa Marta Di Nardo, la 60enne che era scomparsa dalla sua abitazione due settimane fa. Il cadaveredonna è stato trovato ieri nell’abitazione dell’uomo in via Pietro Da Cortona, tagliato in due all’altezzavita e nascosto su un soppalco. Livrieri ha ammesso di averlacolpendola con un fendente al collo e di avere fatto a pezzi il corpo con un coltello da cucina per poi avvolgerlo in una coperta e nasconderlo nel proprio appartamento. Ha affermato anche di avere fatto tutto da solo. Il movente sarebbero i soldi: voleva impossessarsi del bancomat ...