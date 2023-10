Milano | trovato il corpo della 60enne Marta Di Nardo Uccisa e fatta a pezzi Fermato il vicino

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il cadavere didi, la sessantenne didi cui non si avevano più notizie da due settimane, è statoin casa del, Domenico Livrieri, pluripregiudicato di 46 anni. L’uomo era già al centro dei sospetti dei carabinieri dopo la sua deposizione contraddittoria e dopo che nel pomeriggio di oggi erano state trovate tracce di sangue nel suo appartamento. In seguito al sopralluogoscientifica nella casa dell’uomo, che si trova nella scala di fronte a quella, i sospetti erano diventati più consistenti. In serata, infine, la scoperta del cadavere all’interno dell’abitazione: era nascosto in un controsoffitto. Era in stato di avanzata decomposizione ed era stato fatto a. In casa del ...