Milano | pm | ' arrestato per omicidio Di Nardo ha tentato fuga a Malpensa'

(Di sabato 21 ottobre 2023), 21 ott. (Adnkronos) - Un'amicizia nata circa un mese fa, poi sfociata in un delitto per soldi. E' la storia che, dalle prime ammissioni di Domenico Livrieri si nasconde nell'della vicina di casa Marta Di. Lui 46 anni, già noto per sequestro di persona e violenza sessuale, in cura per tossicodipendenza e problemi psichiatrici, è accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 60enne, anche lei in cura in una struttura psichiatrica, quindi di averla nascosta in una botola sopra la porta della sua cucina in via Pietro da Cortona, in un palazzo Aler. Tagliata in due all'altezza della vita, la morte della donna - viste le condizioni del corpo - risalgono al giorno della scomparsa ossia il 4 ottobre scorso, quando c'è l'ultima telefonata tra i due: lui la chiama alle 8.28 del primo mercoledì del mese. Contro l'uomo, che ha ...