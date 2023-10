Milano | la confessione dell’uomo che ha ucciso e fatto a pezzi Marta Di Nardo | «Volevo il suo bancomat»

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ha confessato Domenico Levrieri, il 46enne vicino di casa fermato nella notte tra venerdì e sabato con l’accusa di omicidio diDi, la donna 60enne scomparsa adue settimane fa. «Non, sono dispiaciuto», ha dichiarato Levrieri ai Carabinieri della compagnia di Porta Monforte che ieri sera, 20 ottobre, hanno trovato il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione nella sua abitazione di via Pietro da Cortona. Diera stata tagliata in due e nascosta nel soppalco della casa. Per tutta la notte il 46enne ha negato, ma alla fine ha ceduto e ha confessato di avertutto da solo, colpendo Dicon un fendente letale al collo e poi facendo ail corpo che ha nascosto nel ...