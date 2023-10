Milano | inquirenti | Marta Di Nardo morta poco dopo la scomparsa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023), 21 ott. (Adnkronos) -Di, la 60enne con disturbi psichicidalla sua abitazione dilo scorso 4 ottobre, la denuncia del figlio risale al 17 ottobre, è stata uccisa subitoche di lei si sono perse le tracce. Per il suo omicidio è stato arrestato la scorsa notte il vicino di casa Domenico Livrieri. Bisognerà attendere l'esito dell'autopsia - per ora il 46enne ha ammesso di averla accoltellata al collo - ma la convinzione dei carabinieri e del pm LeoLesti è legata a due motivi: "lo stato del cadavere e il fatto che il cellulare della vittima non dia più traffico proprio dal 4 ottobre". L'uomo fermato per il delitto e ora detenuto a San Vittore sarà interrogato, probabilmente lunedì, dal gip Alessandra Di Fazio.