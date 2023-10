Milano-Cortina | Sala sulla pista da bob | “Risarcimento al Veneto? Impossibile | siamo troppo avanti ell’organizzazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Sento parlare di Torino o di Sankt Moritz, ma io ovviamente non voglio esprimere preferenze, se non che si faccia la scelta meno costosa e più sostenibile. Non mi fa nessuna differenza dove la fanno”. Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro TOG in via Livigno parlando dellada bob per le Olimpiadi invernali di2026. Commentando le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, sul vincolo allo stadio di San Siro, ha aggiunto: “Io credo che vincolare un immobile del genere e vincolare 100 milioni di patrimonio del Comune per delle targhe che sono esposte non va bene”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.