Milano | corteo per Palestina | spunta Anna Frank con la kefiah

(Di sabato 21 ottobre 2023) 'Israele terrorista' e 'Netanyahu assassino' tra gli slogan più gettonati Un cartellone che ritraecon addosso laè stato esposto alla manifestazione per laoggi a. Il lungoè partito dalla Stazione Centrale. “libera”, “Israele terrorista” e “Gaza Gaza vincerà” i cori più frequenti alla manifestazione, in cui si sono sentiti anche slogan contro “Netanyahu assassino”. “L’Occidente ha mentito su Iraq, Afghanistan, Siria, Sudan e Libano. Ha portato solo morte e distruzione. E questa volta non è diverso: l’Italia è coinvolta nel massacro di Gaza dal momento che fornisce basi come Sigonella per il trasporto di armi. Tanta morte a cui stiamo assistendo questi giorni è un prodotto Made in Italy”, ha detto una ...