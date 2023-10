Milano | corteo oggi per la Palestina | “Siamo in 20mila”

(Di sabato 21 ottobre 2023) La manifestazione per le strade del centro della metropoli lombarda “”. Lo ha detto un ragazzo dal carro alla testa delper ladi, partito circa due ore fa in stazione Centrale e ora a metà di via Padova. “Fermiamo il genocidio a Gaza”. “Non si chiama conflitto, si chiama occupazione. E deve finire”, si legge su un cartello, mentre una ragazza dal carro in testa ripete: “Noiitaliani, nati qua, ma questo non toglie cheanche palestinesi. Tutti i giornali ci condannano, ma noi vogliamo la libertà”. “Ora e sempre resistenza, free free Palestine”, risponde la piazza. “Intifada fino alla vittoria”, “terra mia” gli altri slogan frequenti, tra cui molti in arabo. Un uomo regge una bara di legno con su ...

(Adnkronos) – "Siamo 20mila". Lo ha detto un ragazzo dal carro alla testa del corteo per la Palestina di Milano, partito circa due ore fa in stazione Centrale e ora a metà di via Padova. "Fermiamo il ...