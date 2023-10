Milano | alla manifestazione pro Palestina spunta Anna Frank con la kefiah «Israele sta facendo la stessa cosa che la Germania ha fatto con gli ebrei» – Il video

(Di sabato 21 ottobre 2023) Sono 20mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipatoin solidarietà. Lungo il corteo sono state lasciate alcune scritte come “Free Gaza“. Ma tra i tanti i cartelli dei partecipanti, spicca uno con l’immagine dicon la. «Perché penso chestialache lahacon gli», dice la giovane che la espone, intercettata dallecamere di Local Team. October 21, 2023 L’immagine dicon la, che ricordiamolo non è una sciarpa, ...

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 22 calciatori che prenderanno partetrasferta della Juventus, in programma domani alle ore 20,45 al Meazza dicontro il Milan di Stefano Pioli. Un big match per ripartire dopo la pausa nazionali che ha portato via ai ...

Milano, alla scoperta dell'Acquabella: storie in cuffia camminando nell'ex quartiere dei lavandai Corriere Milano

Giornata missionaria mondiale: Milano, alla veglia distribuzione di ... Servizio Informazione Religiosa

I controlli rafforzati della Polizia in zona San Siro fanno parte del progetto di riqualificazione urbana che coinvolge vari attori istituzionali: dalla Questura alla Prefettura, dal Comune fino agli ...La stagione del Milan passa per la doppia sfida di Champions League contro il PSG. E passa, parimenti, attraverso l'utilizzo di Florenzi al posto di Calabria.