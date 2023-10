Milan | Loftus-Cheek | “Voglio lo Scudetto Vedremo alla fine”

Commenta per primo In un'intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek , il centrocampista inglese delRuben- Cheek ha parlato dei suoi anni trascorsi al Chelsea e della sua nuova avventura con la maglia rossonera. LE PAROLE - ' A Londra non giocavo quanto avrei voluto e andavo in campo ...

Le dichiarazioni di Sacchi del Milan: da Rafa Leao a Christian Pulisic, passando per Tiijani Reijnders e Stefano Pioli ...23' - Partita movimentata a Interello, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. 22' - Non vale il gol di Sarr, peraltro arrivato nettamente dopo il fischio dell'arbitro ...