Milan | Loftus-Cheek | “Ci sentiamo i migliori Posso fare più di 10 gol”

Commenta per primo Krunic sì,- Cheek nì. E' un bollettino medico in chiaroscuro quello che arriva da casaa sempre meno ore di distanza dal calcio di inizio dell'attesissima sfida contro la Juventus. Per una pedina ...

Milan-Juve / Loftus-Cheek alza bandiera bianca: scelto il sostituto Il Milanista

TMW - Il Milan recupera Kalulu e Krunic per la Juventus. Loftus-Cheek lavora ancora a parte TUTTO mercato WEB

Tra le sfide in programma domenica, invece, cresce l’attesa per il big match serale a San Siro tra Milan e Juventus. Invece, lunedì 23 ottobre, chiuderanno il turno i posticipi tra Udinese e Lecce, ...In mezzo al campo, date le condizioni non ancora ottimali di Krunic e Loftus-Cheek, dovrebbe esserci spazio per Musah ed Adli insieme a Reijnders. In attacco il tridente formato da Pulisic, Giroud e ...