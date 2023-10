Milan-Juventus | Virdis | “Vince chi zoppica meno Io e Giroud? Che coppia”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Pietro Paolo, ex attaccante rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla viglia del match tra

Simone Inzaghi vola così in testa al campionato, in attesa delimpegnato domani in casa nel posticipo serale contro la. ...

Milan-Juve, la probabile formazione di Allegri Tuttosport

Milan-Juventus: la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a Dazn dopo la gara vinta 3-0 con il Torino, soffermandosi anche sulla gara di dormani tra Milan e Juventus: "Si guarda la partita, con serenità ...Le probabili formazioni di Milan-Juventus: Pioli va verso l'impiego di Musah dal 1', Allegri deve sciogliere il dubbio legato a Milik ...