Milan-Juventus | Sheva e quel pallonetto a Buffon

(Di sabato 21 ottobre 2023) Una partita come-Juve regala decine di episodi, gol e aneddoti che negli anni a seguire verranno ricordati e raccontati, di padre in figlio, di generazione in generazione. La partita che si giocò il 9 dicembre del 2001 a San Siro è proprio una di queste. La, che a fine stagione si sarebbe laureata campione d’Italia, si presentò ao desiderosa di imporre la propria supremazia al. I rossoneri non erano dello stesso avviso e sciorinarono una partita decisamente importante, vibrante e volitiva. Carlo Ancelotti schierò in attacco la coppia Javi Moreno e Shevchenko. Proprio l’ucraino divenne l’eroe della serata con uno dei gol più belli mai segnati in un. Era il minuto 23, da una palla contesa poco oltre la metà campo,si invola ...