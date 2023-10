Milan-Juventus | Allegri | “Vlahovic e Chiesa? Più giocatori ho e meglio è”

Vigilia die giorno di conferenza stampa per Stefano Pioli: le ultime di formazione da Milanello con Marco ...

Allegri e Milan-Juve: “Ho parlato con Fagioli”. Poi la replica a Marotta e Pioli Tuttosport

Milan-Juventus: la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Poco più di 24 ore ci separano dal big match di San Siro tra Milan e Juve, dove in palio ci saranno tre punti preziosissimi per entrambe le squadre. I bianconeri dovranno cercare di uscire dal Meazza ...Da quando è arrivata la notizia dell’infortunio di Sportiello, non si fa altro che parlare della titolarità di Mirante in Milan-Juventus Proprio pochi giorni fa, lo scorso 13 ottobre, ha festeggiato ...