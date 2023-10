Milan-Juve | Pioli in conferenza | «Kalulu e Krunic convocati Su Tonali…»

Leggi su dailymilan

(Di sabato 21 ottobre 2023) Riparte dal match contro lantus il cammino in campionato del, che domani sera a San Siro affronterà la compagine bianconera per continuare a mantenere la testa della classifica. Il tecnico dei rossoneri Stefanoha presentato aello, nella consuetastampa pre match, la sfida contro Massimiliano Allegri, queste le sue parole. «Come hai passato il compleanno? La sosta ci ha messo alle spalle le grandi emozioni di Genova, ci siamo ritrovati tutti giovedì, ieri è stata una bella giornata. I ragazzi mi hanno fatto belle sorprese, siamo stati bene con i dirigenti e lo staff, tutti insieme. Mi piace quando ci emozioniamo nel condividere qualcosa, anche questo è da portare in campo». «Chentus sarà? Questa sarà una grande partita, ma ...