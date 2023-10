Milan-Juve | il ct degli USA a San Siro | «Pulisic una star | Musah il sole»

Leggi su dailymilan

(Di sabato 21 ottobre 2023) «Questoè un’ulteriore conferma dei passi enormi che il calcio sta compiendo negli Stati Uniti. Ho sempre considerato la Serie A un gigante e vedere tanti nostri nazionali protagonisti in un big match del genere è qualcosa di straordinario». Lo ha detto Gregg Berhalter, 50enne commissario tecnico della nazionale di calcioUSA che domani sera per la prima volta assisterà a un match sugli spalti del Meazza: «Sono eccitato ed emozionato perché sarà una serata storica per il soccer americano». Per la prima volta nella storia del calciontus, un classico del calcio mondiale, vedrà protagonisti quattro calciatori provenienti dagli Stati Uniti:per il, McKennie e Weah per lantus. Il ...