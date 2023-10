Mick Jagger | I Maneskin? Mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana

Damiano David , meglio noto come Damiano dei Maneskin , il frontman del gruppo definito da, bontà sua, la migliore rock band del mondo, è stato scelto dalla cantante brasiliana Anitta per accompagnarla in un bollente video per la canzone Mil Veces , ovvero Mille volte. La ...

I Rolling Stones incoronano i Maneskin: «La più grande rock band al mondo, stupisce che sia un gruppo italiano» Open

Mick Jagger: "Maneskin La più grande rockband del mondo, mi stupisce siano italiani" Corriere dello Sport

I Rolling Stones arrivati chi più e chi meno agli 80 anni con Hackney Diamonds ci danno ancora una lezione di rock.Per il bollente video del suo nuovo singolo Mil Veces, la cantante brasiliana Anitta ha voluto al suo fianco il frontman dei Maneskin Damiano David.