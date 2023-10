Meteo | l’autunno è arrivato | dopo Medusa altre piogge in arrivo

Leggi su ildifforme

(Di sabato 21 ottobre 2023)è ufficialmente, spalancando le “porte atlantiche”. Nel gergorologico questo termine sta a significare che non ci sono ostacoli per le perturbazioni in discesa dall’Oceano, che portano a fasidecisamente piovose per molte regioni italiane. “Fino ai primi giorni di novembre, compresa la festività di Halloween, la penisola avrà uninstabile e piovoso, dato appunto L'articolo proviene da Il Difforme.