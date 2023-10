Meno giornalisti attivi in Italia | l’analisi di Sharing Media

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 21 ottobre 2023) “Iinsono oggi 101.966 (6.394 inrispetto al 2021 e 10.431 inrispetto al 2016) e di questi il 28,6% sono professionisti, mentre il 71,4% sono pubblicisti”. A metterlo in evidenza sono gli analisti della start-up innovativaSRL (www.srl.com) che ha esaminato l’evoluzione di questo settore negli ultimi anni. E se si volessero prendere in considerazione anche altri professionisti che occupano ruoli simili nell’ambito degli Uffici Stampa, si dovrebbero aggiungere 10.642 tra comunicatori e “marketer” (272 in più rispetto al 2021) e 9.896 professionisti che appunto fanno «ufficio stampa»(454 inrispetto al 2021), per un totale di 122.504 “operatori”. Nel nostro Paese —insomma— il ...