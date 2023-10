Meloni | Neonati decapitati ripresi in video Hamas

Così Giorgiaal vertice della pace del Cairo. "Nessuna causa giustifica il terrorismo e imassacrati", ha proseguito la premier. "Il bersaglio - ha aggiunto - siamo tutti noi, e cadere ...

Giorgia Meloni dalla conferenza per la pace al Cairo ha lanciato diversi messaggi in sostegno di Israele e per la de-escalation in Medio Oriente, a partire dalla questione degli ostaggi: “ Siamo molto ...nessuna causa giustifica donne massacrate e neonati decapitati e brutalmente ripresi con una telecamera». Ma allo stesso tempo «è interesse di tutti leader a questo tavolo - ha detto ribadito Giorgia ...