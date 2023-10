Meloni incontro Abu Mazen Ecco le immagini

Non ho potuto far nulla per impedirlo', è la frase attribuita a Berlusconi all'indirizzo di. Insomma, nessun 'segreto' e video tenuti nascosti per mesi come si è letto oggi su alcuni ...

Meloni sapeva da un mese dei fuorionda di Giambruno. L'incontro a settembre con Pier Silvio Berlusconi a Vill… la Repubblica

Andrea Giambruno, Meloni sapeva da un mese dei fuorionda. I sospetti su Mediaset e l'incontro con Pier Silvio ... Il Riformista

"Non ne sapevo nulla, altrimenti ti avrei avvisata. Non ho potuto far nulla per impedirlo", è la frase attribuita a Berlusconi all'indirizzo di Meloni. Insomma, nessun "incontro segreto" e video ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata al Cairo: parteciperà al vertice internazionale per la pace promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi alla luce del conflitto in Medi ...