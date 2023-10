Meloni in Medio Oriente tra Il Cairo e Tel Aviv | Israele non si isoli

(Di sabato 21 ottobre 2023) Giorgiaviaggia ine tra Ile Telmostra la posizione italiana sulla guerra trae Hamas incontrando i principali portatori di interesse. Prima il vertice di pace in Egitto e i confronti faccia a faccia con il padrone di casa al-Sisi e il presidente...

...sul grave conflitto in corso inOriente e sulla necessità di sostenere un'urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione'. In questo sensoha ...

Medio Oriente, Meloni: soluzione strutturale è 'due popoli, due Stati' Tiscali Notizie

Medio Oriente, Meloni: "Siamo tutti bersaglio di Hamas, non cadiamo in trappola" QUOTIDIANO NAZIONALE

È terminato dopo un'ora l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. A Tel ...Ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: in giornata aveva partecipato al "Summit per la Pace" in Egitto ...