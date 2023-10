Meloni | Hamas usa terrorismo per impedire dialogo | reazioni non siano motivate da vendetta

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Egitto, 21 ottobre 2023 "Ilha colpito il mondo musulmano più di quanto abbia colpito l'Occidente.usa ilperqualsiasie qualsiasi prospettiva di arrivare anche per il popolo palestinese a una soluzione concreta. Di fronte ad azioni di questo tipo, uno Stato è pienamente legittimato a rivendicare il suo diritto all'esistenza, alla difesa e alla sicurezza dei propri cittadini e dei propri confini, ma la reazione non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di", le parole di Giorgiaal summit internazionale per la pace in Egitto. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

usa il terrorismo per impedire qualsiasi dialogo e qualsiasi prospettiva di arrivare anche ... le parole di Giorgiaal summit internazionale per la pace in Egitto. / Palazzo Chigi

Hamas libera due ostaggi, Meloni al Cairo per il vertice internazionale Il Tempo

Hamas, che controlla la Striscia ... All'incontro è arrivato anche il premier italiano Giorgia Meloni. Le aspettative rimangono però limitate per l'assenza ridotta degli Usa che hanno inviato solo ...Giorgia Meloni dalla conferenza per la pace al Cairo ha lanciato diversi messaggi in sostegno di Israele e per la de-escalation in Medio Oriente, a partire dalla questione degli ostaggi: “ Siamo molto ...