Meloni-Giambruno | Zan si rende ridicolo su X Schlein tace Chiara Valerio è la peggiore

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nelle reazioni al casospiccano due elementi: il silenzio di Ellye le maligne inclinazioni del mondo Lgbtq+ o di chi se ne fa portavoce. La prima non ha sprecato neanche una parola. Non era obbligata, certo. Ma il suo silenzio parla da sé. Eppure era stato molto loquace uno dei suoi fedelissimi, Marco Furfaro, nel commentare i fuorionda sessisti rubati da Striscia. La verità è che la fulminea presa di posizione di una leader decisionista anche nel privato ha spiazzato tutti quelli che preparavano ricami velenosi sulla vicenda. Tutti quelli/e pronti con acido puntiglio a chiedere: “Lei condivide ecc. ecc.” .ha messo al riparo partito e governo dagli schizzi di fango. E non vi è chi non veda che l’affare è anche tutto politico, visto che accadde lo stesso, e con la stessa trasmissione, ...