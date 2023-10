Meloni-Giambruno e la falsa relazione con il deputato di FdI | il punto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) e la smentita delManlio Messina dopo le rivelazioni di Corona La fine delladi Giorgiacon il giornalista Andreaè stata formalizzata da Giorgiaieri mattina con un lungo post sui social, atto necessario arrivato dopo la messa in onda di Striscia la Notizia dei fuori onda didurante la sua conduzione televisiva. Giorgiaha posto una pietra tombale sulle polemiche, sui commenti e sulle questioni politiche che potrebbero in qualche modo buttare un’ombra sul ruolo della premier nel nostro Paese. Tuttavia, questo non è bastato a fermare il gossip, poiché ad alimentarne la fiamma è stato Fabrizio Corona, che ha sfruttato il momento di clamore per lanciare una delle sue “bombe”. Su Dillingernews, Fabrizio Corona ...