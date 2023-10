Meloni-Giambruno | Cruciani | “Si avvicinano tempi bui”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha espresso il suo disappunto riguardo al clima di moralismo che ha avvolto la questione. “Mala tempora currunt – ha esordito il conduttore – impazza il moralismo. Tutti a chiedere licenziamenti, a emettere scomuniche. Sulla fi*a non si può nemmeno scherzare. Non si può più scherzare, soprattutto in ambito lavorativo. Ci avviciniamo a grandi passi verso l’America e le sue cose peggiori”.non ha dubbi. E attacca chi “subito si grida al machismo, al sessismo”. Criteri “creati dalla società contemporanea per rincorrere quattro associazioni del caz** di cui siamo diventati ormai schiavi. Questa è la realtà. Mala tempora currunt“. Il conduttore di Radio24 non ha risparmiato nemmeno Greta Thunberg, rea di aver esposto un cartello pro-Palestina: “E ti pareva, secondo te, ...