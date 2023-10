Sempre sulle Ong, nelle ultime settimane,ha avuto contrasti con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. In questo primo annoha viaggiato molto, con un occhio particolare al bacino del ...

Meloni festeggia un anno di governo, migranti ed economia al ... Agenzia askanews

Meloni festeggia un anno da "underdog" alla guida del governo Agenzia askanews

Milano, 20 ott. (askanews) - A un anno esatto dall'insediamento, Fratelli d'Italia celebra domenica, con una serie di appuntamenti, il primo 'compleanno' del governo di Giorgia Meloni, l''underdog' (s ...Il Cairo, 21 ott. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata all'hotel St. Regis del Cairo, per il summit per la pace in Medio Oriente convocato dal presidente egiziano Abdel ...