“Meloni e Giambruno? Ecco i fatti” La versione di Antonio Ricci

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ora parla. E sul caso di Giorgiae del compagno Andreafornisce la propriadei. Molti, in queste ore, hanno pensato a una manovra fatta appositamente per far cadere la premier. Non è così, assicura il papà di Striscia la Notizia. “Del caso ‘fuorionda’ – ha detto – ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti”. Si è parlato di molte cose: del presunto desiderio di colpire alle spalle la premier, di presunte manovre interne all’azienda o veleni tra la famiglia Berlusconi e Palazzo Chgi. Nel caos più totale,mette un punto chiaro. E fornisce la suadei“naturalmente senza nessuna pretesa di esser creduto”. “Mercoledì mattina – ...