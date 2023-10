Meloni è arrivata al Cairo | oggi parteciperà al vertice per la pace promosso da al-Sisi

Leggi su open.online

(Di sabato 21 ottobre 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaè atterrata alalinternazionale per ladal presidente egiziano Abdel Fattah alalla luce del conflitto in Medio Oriente. Il summit prevederà due sessioni: una al mattino aperta alla stampa, e una pomeridiana.nel pomeriggio dovrebbe raggiungere poi Israele, per una breve visita a Tel Aviv. Previsto un incontro con il premier Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Isaac Herzog. Il rientro a Roma è previsto in serata.non sarà l’unico leader europeo a partecipare al summit: attesi anche Pedro Sanchez, primo ministro della Spagna che ha la presidenza di turno dell’Ue, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e quello di Cipro ...